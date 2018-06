Jan Paweł II na parafialnym festynie we Wrocławiu. "To jakaś maskarada"

dyskootantka pół godziny temu Oceniono 11 razy 11

Jak tak dalej będą się zachowywać to normalnym ludziom nie pozostanie nic innego, jak być "wierzącymi, ale nie kościelnymi". Tak to określił ksiądz Tischner. Bo to co teraz wyprawia kościół w Polsce, coraz mniej ma wspólnego z nauką Chrystusa.