Pogoda w poniedziałek: burze i grad w dużej części kraju. Ostrzeżenia dla pięciu województw

Na południu i wschodzie oraz w centrum kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy grad - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na północnym wschodzie i na Podkarpaciu do 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, a na Pomorzu możliwy niewielki przelotny deszcz.

Pogoda na poniedziałek. Temperatura

Temperatura maksymalna od 22°C na Pomorzu do 27°C, 28°C miejscami na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Chłodniej nad morzem: od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na poniedziałek. Ostrzeżenia burzowe

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw - warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego (burze z gradem) oraz lubelskiego i podkarpackiego (burze).