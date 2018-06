We wsi koło Ostródy znaleziono ciało nastolatka. Jego brat bliźniak trafił do szpitala

Wieś Jeglia (Fot. maps.google.com)

We wsi Jeglia (ok. 30 km od Ostródy) jeden z mieszkańców znalazł ciało młodego mężczyzny oraz drugiego, rannego nastolatka. Wg lokalnych mediów to bracia bliźniacy.

REKLAMA

Mieszkaniec wsi Jeglia znalazł ciało nastolatka w sobotę - podaje portal dzialdowo.wm.pl. Lokalne media poinformowały o sprawie w niedzielę wieczorem. Poza ciałem znaleziono też rannego nastolatka. Trafił on do szpitala w Olsztynie. Według lokalnych mediów młodzi mężczyźni to 18-letni bliźniacy. Okoliczności zdarzenia nie są znane. Policja bada sprawę pod nadzorem prokuratury.

Pierwsza pomoc. Quiz, który może uratować ci życie 1/11 Numer alarmowy, pod który należy zadzwonić, by wezwać pomoc, to: 9999 1112 112