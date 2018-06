Pięciolatek chciał przytulić rzeźbę i zrzucił ją na ziemię. Kilka dni później przyszedł rachunek

vontomke 5 minut temu 0

"Zdaniem ubezpieczyciela rzeźby nie da się już naprawić, co potwierdził autor popiersia Bill Lyons. 132 tys. dolarów to cena, za jaką wystawiono dzieło sztuki."

To ubezpieczyciele są teraz od naprawiania szkód? Bo do niedawna wypłacali odszkodowania.