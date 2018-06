Dzień Ojca. Facebook twierdzi, że wypada 17 czerwca. Kiedy obchodzimy go w Polsce?

Dzień Ojca obchodzimy 17 czerwca? Tak twierdzi Facebook i od rana użytkownicy portalu sprawdzają w wyszukiwarkach, jak jest naprawdę. A prawda jest taka, że Dzień Ojca w każdym kraju obchodzi się innego dnia.

Dzień Ojca. Kiedy obchodzimy w Polsce?

W Polsce Dzień Ojca przypada 23 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu w sobotę. Informacja, że Dzień Ojca obchodzimy 17 czerwca to prawdopodobnie pomyłka Facebooka, ale rzeczywiście tego dnia świętują ojcowie w Wielkiej Brytanii. Tam Dzień Ojca obchodzony jest w trzecią niedzielę czerwca, a ta wypada właśnie tego dnia.19 czerwca Dzień Ojca obchodzony jest m.in. w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, na północy, w krajach skandynawskich Dzień Ojca przypada w drugą niedzielę listopada. Z kolei Niemcy Dzień Ojca świętują w Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Co ciekawe w Nikaragui Dzień Ojca przypada tego samego dnia co w Polsce.

Dzień Ojca. Wszystko zaczęło się w USA

W Polsce Dzień Ojca obchodzimy od 1965 r., jest to więc dosyć młode święto i zapewne w związku z tym nie jest tak popularne jak Dzień Matki. Zgodnie ze zwyczajem z okazji tego dnia składamy ojcom życzenia i obdarowujemy ich drobnymi prezentami.

Jeśli chodzi o samą genezę Dnia Ojca, to trzeba jej szukać w Stanach Zjednoczonych. 19 czerwca 1910 r. w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton Sonora Dodd, córka Williama Smarta, weterana wojny secesyjnej, postanowiła docenić trudy ojców. Trzy lata przed jej inicjatywą ustanowiono Dzień Matki. Dodd analogicznie chciała obchodzić Dzień Ojca. Na początku to wydarzenie miało charakter lokalny, ale w 1972 r. prezydent Nixon oficjalnie wprowadził Dzień Ojca do kalendarza Amerykanów. Dzień Ojca zyskiwał na popularności na całym świecie. Za przykładem USA poszły m.in. Holandia, Kanada czy Czechy.