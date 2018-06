NIK krytykuje. Za rządów Szydło urzędnicy wozili się drogo. A kilometrów przejechali mniej

W piątek pisaliśmy o wizażu, za który Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zapłaciła w okresie od grudnia do marca 2017 r. 167,9 tys. zł. Jednak raport NIK "Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r." zawiera więcej zaskakujących informacji na temat wydatków KPRM za rządów Beaty Szydło. W jednym z punktów opisano wyniki kontroli finansowania "usług transportu samochodowego".

Przejechali mniej, zapłacili więcej. Dużo więcej

W raporcie że w 2017 r. wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedniego był "znaczący". Co to oznacza? Otóż NIK wyliczył, że na "usługę transportu samochodowego" KPRM wydał w ubiegłym roku o 2 mln 259 tys. zł więcej niż w roku poprzednim. To jest wzrost o 33,4 proc. Na usługi tego typu świadczone przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w 2017 r. wydano łącznie 8 mln 913 tys, czyli o 2 mln 183 tys. zł więcej. Wzrost spory, ale to wcale nie oznacza, że w kancelarii w 2017 r. jeżdżono więcej niż w 2016 r. Jest dokładnie na odwrót: "liczba kilometrów przejechanych w ramach świadczenia tych usług zmniejszyła się prawie o 130 tysięcy" - informuje NIK.

7 razy drożej od taksówki

Izba zauważa w raporcie, że usługi świadczone na terenie Warszawy przez COAR kosztowały prawie 28 zł za km, czyli ponad siedem razy więcej niż usługi korporacji taksówkowej.

Tak duże rozbieżności w kosztach podobnych usług transportowych, nawet przy uwzględnieniu specyficznych – niemożliwych do spełnienia w ramach usług taxi – wymagań dla niektórych przewozów, powinny skłaniać kancelarię do dalszego optymalizowania koszów transportu

- czytamy w raporcie NIK.