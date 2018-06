Podczas niedawnych spotkań z pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK Mikołajem Wildem, mieszkańcy wyrażali swój sprzeciw i wątpliwości wobec inwestycji. Zarzucano przedstawicielom władzy centralnej, że nie konsultowały z mieszkańcami lokalizacji. Argumentowali też, że są o wiele lepsze tereny pod inwestycję. Wymieniano między innymi Mszczonów, którego władze same zabiegały o lokalizację lotniska. Mikołaj Wild przekonywał, że to właśnie gmina Baranów leży w najatrakcyjniejszym dla CPK miejscu.

Za niskie odszkodowania

Wątpliwości wzbudzał też system odszkodowań za utracone tereny. Specustawa zakłada, że właściciele ziem dostaną 35 - 40 złotych za metr kwadratowy, ale będą musieli odprowadzić podatek od sprzedaży. Postulowano, by podwyższyć cenę wykupu gruntów lub zwolnić sprzedających z podatku. Mikołaj Wild wyjaśniał jednak, że wysokość podatków jest rozwiązaniem systemowym i nie można zmieniać reguł pod kątem jednej inwestycji.

Rząd: Referendum nie jest wiążące

Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild mówi, że referendum nie jest wiążące, ale podkreśla, że głos mieszkańców będzie brany pod uwagę. Zwrócił uwagę, że głosowanie odbywa się u progu samorządowej kampanii wyborczej, która może mieć wpływ na jego wynik. Zaznaczył jednak, że dialog z mieszkańcami będzie kontynuowany.

Referendum zakończy się o 21.00.

Centralny Port Komunikacyjny "Solidarność" powstanie niedaleko jednej z głównych tras wylotowych ze stolicy - przy autostradzie A2 i w pobliżu jednej z ważniejszych i bardziej uczęszczanych tras kolejowych łączących Warszawę i Łódź.

Ma być największym lotniskiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Rocznie ma obsługiwać od 15 do 100 milionów pasażerów. Pierwszy samolot ma odlecieć z CPK w 2027 roku.