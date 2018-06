Paweł Kukiz od trzech lat nie oddał laptopa z sejmiku. "Zapłaciłem, pomyliłem konta"

Paweł Kukiz został posłem w 2015 roku i w związku z tym musiał przestać pełnić funkcję radnego sejmiku województwa dolnośląskiego. Od tego czasu minęły już prawie trzy lata. W tym czasie polityk - pomimo próśb - nie zwrócił do sejmiku laptopa, z którego mógł korzystać jako radny - podaje portal "Super Expressu".

Urząd podkreśla, że wielokrotnie prosił posła o zwrot sprzętu. Kukiz miał odpowiedzieć, że ma na nim ważne dane i oddać go nie chce. Za to miał komputer wykupić. Jego wartość wyceniono na 500 zł. Tyle, że urząd pieniędzy nie dostał i skierował sprawę do sądu.

Kukiz wyjaśnił "SE", że za laptopa zapłacił, ale pomylił konta, a później sprawa mu umknęła. Tłumaczył to natłokiem codziennych spraw. Choć nie pojawił się na pierwszej rozprawie przed sądem, to wie o niej. Spodziewa się, że sąd nakaże spłatę wraz z odsetkami - co szacuje na ok. 1500 zł - i po uiszczeniu kwoty sprawa będzie zamknięta.