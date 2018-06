Afera GetBack. Były prezes spółki zatrzymany. Nieoficjalnie: próbował wylecieć do Izraela

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że zatrzymanie wiązało się z koniecznością postawienia zarzutów Konradowi K. Chodzi o zarzuty popełnienia przestępstwa, usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju, wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym spółki GetBack oraz przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działaniach spółki.

Z informacji serwisu Parkiet.pl wynika, że do zatrzymania doszło na warszawskim lotnisku, skąd K. chciał wylecieć do Izraela.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszowania danych finansowych spółki. Dotyczyły one rzekomego wsparcia od banku PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju. W raporcie podano, że instytucje wsparły GetBack na łączną sumę do 250 mln zł, co okazało się nieprawdą.

Gdy sprawa wyszła na jaw, a notowania spółki gwałtownie spadły, Konrad K. miał wysyłać listy m.in. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Gazeta Wyborcza" przytoczyła ich treść. K. namawiał premiera, by pomógł uratować spółkę i przypominał, że GetBack wspierał i był sponsorem wielu inicjatyw związanych z PiS, w tym gali Gazety Polskiej.