Akcja katolickiego portalu na mundial. Zachęca do "Duchowej Adopcji Reprezentanta"

Mundial może być również świetną okazją do modlitwy. Z tego założenia wychodzi portal Deon.pl, który zorganizował akcję "Duchowa Adopcja Reprezentanta".

Wystarczy uruchomić przycisk "Zacznij losowanie", a komputer wskaże piłkarza lub trenera, za którego można się modlić.

Mundial 2018 to "piękny i ważny czas"

"Oczywiście nie bardzo ma sens modlitwa o to, żeby Polacy wygrali mundial, żeby dokopali przeciwnikom, żebyśmy my wyszli z grupy. To by było trochę dziwne. No bo co by to miało znaczyć, że Pan Bóg bardziej kocha i wspiera Polskę od Senegalu, Kolumbii i Japonii?" - zaznaczają organizatorzy akcji.

"Dla wielu z nas ten miesiąc to naprawdę będzie ważny i piękny czas. Całym sercem chcemy, żeby nasze chłopaki w Rosji pokazały się z jak najlepszej strony, żeby nie zżarły ich nerwy, żeby nie wyeliminowały ich kontuzje. Po prostu, szczerze życzymy każdemu z nich jak najlepiej" - dodaje portal Deon.pl.

Mundial 2018. Modlitwa kibica za reprezentację Polski

Modlitwa, do której zachęca portal, pochodzi z "Modlitewnika Sportowca" w opracowaniu ks. Krzysztofa Banasika.

'Panie Boże, chcę prosić za zawodników mojej ulubionej drużyny. Chcę ich wesprzeć moją modlitwą. Pomagaj im w osiągnięciu najwyższych laurów sportowych i strzeż od kontuzji. Spraw, by przez swoją postawę przynieśli chlubę naszej ojczyźnie czy miejscowości, którą reprezentują. Szczególnie proszę Cię za… [imię i nazwisko sportowca]' - brzmi fragment modlitwy.

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na mundialu 2018 rozegra już 19 czerwca. Polacy zmierzą się z Senegalem w Moskwie.