Jak zginął Igor Stachowiak? Jest opinia po kolejnej sekcji zwłok mężczyzny

remo29 godzinę temu

Któryś kulson przycisnął go kolanem na szyi i potem poszło z górki. Powinni beknąć po całości nie za to, że to się zdarzyło (bo w czasie interwencji może się zdarzyć bardzo dużo i szybko), ale za to, że tuszują, mataczą i zwyczajnie kłamią. Od kulsona po złodzieja butów.