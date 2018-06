intelektualista123 pół godziny temu Oceniono 13 razy -1

głosujcie nadal na PO, to PO uchwaliło takie przepisy o ochronie środowiska, że każdy byle cwany gnojek zwozi śmieci i potem je podpala, bo od początku taki był plan takiego cwaniaczka, a że zatruje powietrze, glebę i wodę, to nic ważne że skasuje kasę i zamknie biznes a potem podpali, to niech się teraz wyborcy PO trują świeżym powietrzem, dokładnie pamiętam jak branża śmieciarska strajkowała, że śmieci nie będą dobrze recyklingowane, że firemki cwaniaków będą bez zaplecza technicznego i bez wiedzy, zwozić i zatruwać ale wtedy to nikogo nie obchodziło, dzisiaj lemingi mówią, że to PISu wina, że przez 8 lat znajomi królika z PO robili biznesy i społeczeństwo za to zapłaci, będą chorować i będą gminy za pieniądze zwykłych Kowalskich za miliony utylizować te niebezpieczne składowiska.