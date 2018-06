Sąd uniewinnił 64-latka, który umówił się na seks z 14-latką. "Niewielu jest bez skazy"

Gdy 12 maja 2017 roku 64-letni Franciszek G. umówił się w Tychach na randkę z 14-letnią Kamilą, której wcześniej za pośrednictwem internetu składał erotyczne propozycje i nakłaniał do przesyłania intymnych zdjęć, nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Gdy przyszedł w umówione miejsce, zamiast 14-latki zastał 29-letnią Annę F. w asyście policji. Sytuacja miała miejsce w maju 2017 roku. W środę Sąd Rejonowy w Tychach wydał w sprawie związkowca wyrok uniewinniający.

Tychy. Sąd uniewinnił związkowca

Zarzut, który usłyszał były lider sierpniowego strajku z 1980 roku w fabryce Fiata w Tychach, dotyczył złożenia propozycji obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej osobie podającej się za 14-latkę. Zgodnie z polskim prawem, grozi za to grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Franciszek G. przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddane się karze. Mimo to prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Wpływ na tę decyzję miał fakt, że mężczyzna był wcześniej karany za znęcanie się nad rodziną.

Podczas rozprawy sędzia uznał, że "w wyniku prowokacji społecznej nie można mówić o tym, by zaistniały znamiona zarzucanego czynu". - Tak naprawdę nie wiemy, czy oskarżony rzeczywiście chciał umówić się z 14-latką - stwierdził sędzia Marcin Chrobak. Dodał, że 29-latka podająca się za 14-latkę „nagabywała” G., który po wysłanym przez nią zdjęciu stwierdził, że nie może mieć mniej niż 15 lat. - Pan Franciszek nie jest osobą kryształową, ale niewielu z nas jest bez skazy - dodał sędzia Chrobak.

Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała złożenie apelacji.