Dolny Śląsk. 35-latek zabił kobietę na pasach, puścili go wolno. Nie minął miesiąc, zginęła kolejna osoba

sacc77 godzinę temu Oceniono 11 razy 9

Jeżeli dochodzi do zderzenia CZOŁOWEGO, to któryś z uczestników był nie na swoim pasie.

Inaczej się nie da.



I jeżeli to motorowerzysta zjechał na przeciwległy pas i "poszedł na czołówkę" to niby dlaczego zamykać kierowcę samochodu?



Jeżeli zaś to samochód zjechał i uderzył w prawidłowo jadącego motorowerzystę to kierowcę należy natychmiast albo jeszcze szybciej "odspawać" od samochodów - najlepiej za kratami aresztu tymczasowego.