Fałszywe konta na Twitterze stoją za branżą futrzarską. "Są zarządzani z jednego miejsca"

W Sejmie na dalsze prace od kilku miesięcy czeka projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, pod którym podpisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

Propozycje zmian w ustawie, oprócz zakazu hodowli zwierząt futerkowych, zakładają między innymi zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach oraz obowiązek znakowania psów, a także zakaz trzymania ich na łańcuchach.

Jak informowaliśmy na portalu Gazeta.pl, niewykluczone, że w obecnym projekcie PiS zrezygnuje z zapisu dotyczącego zakazu hodowli zwierząt na futra. Przeciwna zakazom jest branża futrzarska. Szacuje się, że w Polsce ubija się rocznie ok. 10 milionów norek.

Kto stoi za branżą futrzarską?

Tymczasem, jak informuje "Gazeta Polska" i portal Niezalezna.pl, w obronę hodowli zwierząt futerkowych angażują się fałszywe profile na Twitterze. Przeanalizowano ok. 30 "profutrzarskich kont". Ponad 80 proc. z nich założono między październikiem a listopadem ubiegłego roku - to właśnie w listopadzie do Sejmu trafił projekt PiS. Zdjęcia profilowe niektórych z profili pochodziły z rosyjskojęzycznych stron. Niektóre publikowały te same wpisy jednocześnie, czasami komentarze pojawiały o nietypowych porach, np. w niedzielę ok. godz. 5 rano.

"Analiza aktywności 19 podejrzanych kont i 456 wrzuconych przez nie tweetów wspierających futrzarzy i atakujących przeciwników zabijania zwierząt wykazała, że w 344 powielane treści się powtórzyły (75,4 proc.)" - czytamy na Niezalezna.pl.

Z tych profili publikowano również komentarze, które wyświetlano wraz z innymi opiniami widzów z Twittera w trakcie listopadowego wydania "Warto rozmawiać" w TVP. Twórcy programu najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy, że mogą one pochodzić z fałszywych profili, gdyż na pierwszy rzut oka trudno to stwierdzić.

"Ale świnkę zjeść albo kurczaczka to już dobrze, hipokryci. Przecież to śmierdzi na kilometr, że to jest opłacone zniszczenie branży przez jakąś konkurencję z zagranicy"

- brzmiał jeden z wyemitowanych wpisów.

"Mam nadzieję, że nasi posłowie pójdą po rozum do głowy i nie ulegną antyPolskim manipulacjom zagranicznego lobby, które chce zniszczyć życie ponad 50 tysiącom Polaków"

- napisano w innym.

"Nie ma więc wątpliwości, że analizowani „zwolennicy hodowli” są „zarządzani” z jednego miejsca i wykorzystywani do tworzenia fałszywego obrazu debaty wokół projektu ustawy o ochronie zwierząt" - dodaje Niezalezna.pl.