Paweł Kukiz jedzie pendolino i pisze o wrażeniach: Zapach rozkładającego się trupa

Paweł Kukiz krótką relację z podróży pociągiem Pendolino do Warszawy zamieścił na Facebooku. "To, że opóźniony 20 minut to pikuś. Ale smród, jaki panuje w okolicach restauracyjnego i dwóch - trzech wagonów jest powalający. Zapach rozkładającego się trupa" - napisał.

W dalszej części postu poseł stwierdził, że załoga jest "młoda i przesympatyczna". Według personelu, jak pisze Kukiz, problem z nieprzyjemnym zapachem trwa od miesięcy z powodu awarii urządzeń chłodniczych.

"Zapachowe ukojenie w kiblu"

"Człowiek to jednak niesamowite bydlę. Przystosuje się do wszystkiego. Po godzinie tak się do smrodu przyzwyczaiłem, że spokojnie zjadłem jajecznicę, a w kiblu znajduję zapachowe ukojenie" - napisał lider ruchu Kukiz'15.

Zapytaliśmy o sprawę PKP Intercity. Przewoźnik informuje, po zakończeniu kursu skład, o którym pisał Kukiz, skierowany został do serwisu w "celu wyeliminowania źródła nieprzyjemnego zapachu". Przewoźnik zapowiedział też, że w związku z incydentem podejmie "wzmożone kontrole wszystkich jednostek pendolino podczas przeglądów serwisowych". Rzeczniczka przewoźnika Agnieszka Serbeńska stwierdziła, że problem nie dotyczy innych jednostek, mimo to podjęto "profilaktyczne" kontrole w pozostałych. Rzeczniczka PKP Intercity nie informuje niestety, co było źródłem przykrego zapachu.

"Podróżne bydło (w tym ja)"

Poseł krytykował polską kolej już w przeszłości. W styczniu tak pisał o tłoku panującym w pociągu, którym jechał: "Tychy - Warszawa. PKP nie przewidziało zmian feryjnych turnusów, a w związku z tym podróżne bydło (w tym ja) koczujemy we wspólnocie na korytarzach(mam jedynkę koło kibla) i chwalimy Pana (od PKP) p.s. Ledwie się człowiek do WC przeciska".