Trasa S5. Pirat drogowy jechał z prędkością ponad 200 km/h. Tłumaczenie? Mało oryginalne

shago0 pół godziny temu Oceniono 12 razy 6

na tym nagraniu widać ewidentnie, że prędkości to nie są prędkości samochodu namierzanego a właśnie samochodu policyjnego i to jeszcze ze sporym opóźnieniem. ewidentnie to widać od 20 sekundy nagrania jak facet wjeżdża na koniec za jakiegoś dostawczaka a prędkośc na "czerwonym" to 211 km/h. facet hamuje silnie, zjeżdża na prawy pas i ma 185 km/h i przez chwilę wzrasta do 186 km/h. czyli z taka prędkością jechał dostawczak. dopiero za 10 sekund widać jak dostawczak jedzie pomiędzy 111-130 km/h.

zabrać im te zabawki. szkoda pieniędzy na to. epiej niech sotją przy przejścich dla pieszysz i w miastach na skrzyżowaniach, będzie bezpieczniej a nie siedzi to tałatajstwo w bmw i nagrają kogoś kto jechał 220 km/h. 300 km na zachód nie budziłby sensacji. a w bulandzie od razu podnieta.