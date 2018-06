Awaryjne lądowanie na lotnisku w Pyrzowicach. Powodem usterka techniczna

hasta.la.vista pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Skoro to była usterka (na marginesie, ciekawe jakie autor zna jeszcze usterki oprócz technicznych), to lądowanie było co najwyżej zapobiegawcze albo przymusowe. Lądowanie awaryjne wiąże się z techniczną niemożliwością kontynuowania lotu.