Nauczyciel wyprowadzony ze szkoły w Bodzanowie. Był poszukiwany przez irlandzką policję

37-letni Mariusz H. został zatrzymany przez policję w szkole podstawowej w Bodzanowie w woj. opolskim. Mężczyzna pracował tam jako nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego.

- Panowie przedstawili panu Mariuszowi zarzut i pan Mariusz opuścił z nimi szkołę, na spokojnie, bez kajdanek. Dzieci, z którymi miał lekcje w ogóle nie wiedziały co się stało, widziały tylko, że pan Mariusz idzie z panem policjantem do radiowozu - mówiła w rozmowie z Radiem Opole dyrektor placówki Lilla Żurek.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku ze sytuacją, do którego doszło dwa lata temu w Irlandii.

- Zdarzenie miało miejsce 16 marca 2016 roku w mieście Cork, w jednym z tamtejszych pubów. Tam ten mężczyzna miał położyć rękę w miejscu intymnym kobiety o brytyjsko lub irlandzko brzmiącym nazwisku - powiedział portalowi Gazeta.pl prok. Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Mariusz H. został tymczasowo aresztowany. - Zostało wydane postanowienie o przekazaniu tego mężczyzny organom ścigania Republiki Irlandii, z zastrzeżeniem powrotu tego mężczyzny na teren Rzeczpospolitej po zakończeniu prawomocnego postępowania - wyjaśnia prokurator.

Oznacza to, że 37-latek, jeśli zapadnie wyrok skazujący, trafi do więzienia w Polsce. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, trafi w ręce irlandzkich służb w ciągu kilkunastu najbliższych dni.