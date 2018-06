Starszy mężczyzna stracił przytomność obok basenu. Ratownik widział, ale defibrylatora nie użył

Po to właśnie są automaty, czy pół-automaty, które po podpięciu elektrod same oceniają, czy poczęstować nieszczęśnika prądem, czy nie.



Aaa i wbrew pozorom ten prąd- wyładowanie wcale nie pobudza serca do pracy, a można powiedzieć wręcz przeciwnie.

Obrazowo....

Serduszko nie kurczy się i nie pompuje krwi, tylko trzęście się jak galareta.... wtedy właśnie potrzebny jest ten defibrylator, aby to zatrzymać.