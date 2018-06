Zdjęcie ilustracyjne (Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta)

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali mężczyznę ukrywającego się od kilkunastu lat. Po latach spędzonych za granicą poczuł się na tyle pewnie, by wrócić do kraju. Nie spodziewał się, że trafi w ręce funkcjonariuszy.

"Łowcy głów z Wrocławia" - funkcjonariusze zajmujący się tropieniem niebezpiecznych przestępców - zatrzymali wspólnie z krakowską policją mężczyznę. 36-latek był poszukiwany przez ostatnich 13 lat. Miał do odbycia karę 13 lat więzienia za włamania i kradzieże. Został zatrzymany na terenie lotniska Kraków-Balice, gdzie miał spotkać się z bliską osobą. Jak informuje wrocławska policja, mężczyzna posługiwał się danymi i dokumentami innej osoby. Ukrywał się wcześniej na terenie Europy i skutecznie wprowadzał w błąd tamtejsze organy ścigania. Tam też dopuszczał się różnych przestępstw. Najwyraźniej wierzył w niezawodność swojej metody i wrócił do Polski. Został jednak namierzony przez polskie służby. "Poszukiwany był całkowicie zaskoczony obecnością policjantów. Do momentu potwierdzenia jego tożsamości za pośrednictwem urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, mężczyzna cały czas legitymował się danymi innej osoby i próbował przekonywać, że nie jest poszukiwany" - czytamy w komunikacie policji. Dopiero później przyznał, jak naprawdę się nazywa. Mężczyzna tak długo posługiwał się fałszywą tożsamością, że nie był w stanie przypomnieć sobie swojej prawdziwej daty urodzenia. Teraz odsiedzi zaległy wyrok. Dzwonisz na 112 i co dalej? Te rzeczy musisz powiedzieć, żeby szybko i sprawnie wezwać pomoc

