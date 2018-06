Niedziele handlowe czerwiec 2018. Czy w dniu dzisiejszym możemy zrobić zakupy?

Niedziele handlowe 2018. 24 czerwca sklepy będą otwarte

Dzisiejszy dzień to ostatnia niedziela w miesiącu, co oznacza, że jednocześnie jest to niedziela handlowa. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od momentu wejścia w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę, w każdym miesiącu 2018 roku wypadną dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia niedziela danego miesiąca). Warto jednak pamiętać, że zasady te zmienią się już w kolejnym roku, kiedy handel w niedzielę będzie mocniej ograniczony. Jak będzie wyglądał kalendarz niedziel handlowych w kolejnych latach?

Niedziele handlowe czerwiec 2018 [KALENDARZ]

Niedziele handlowe czerwiec 2018. Dzisiejszy dzień (24 czerwca) to gratka dla osób, które zakupy lubią robić w niedziele Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zasady obowiązywać będą w kolejnych latach?

Do końca 2018 roku możemy liczyć na to, że niedziele handlowe wypadną dwa razy w miesiącu. W kolejnym roku zasada ta nieco się zmieni – sklepy będą otwarte tylko jeden raz na miesiąc, natomiast w 2020 roku zaledwie siedem razy w roku.

Wyjątkowe niedziele, w czasie których będziemy mogli zrobić zakupy to dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, jedna niedziela przed Wielkanocą (czyli Niedziela Palmowa) oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Jeżeli nic się do tego czasu nie zmieni, 7 niedziel w handlowych będzie także w kolejnych latach. Jak szacują specjaliści ds. marketingu internetowego, niedziele bez handlu w tym i w kolejnych latach wzmocnią polski rynek e-commerce.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Zasady dot. handlu w niedzielę zmienią się już w następnym roku Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta