Policja odpowiada rzecznikowi ws. agresji na marszu. "Reakcja zgodna z taktyką"

norbertrabarbar 2 godziny temu Oceniono 20 razy 18

Taktyka była taka żeby udawać martwego jak będą chcieli bić

- w szkole policyjnej nazywana jest ona "taktyką martwego kulsona".



Można też przyjąć taktykę "na idiotę", w policji wykorzystywaną najczęściej

- jak chcą bić to mówimy: "To nie ja! To Kulson!".