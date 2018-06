Niedziele handlowe czerwiec. Biedronka, Lidl, Tesco - jak będą otwarte sklepy w weekend?

W czerwcu przypadają dwie niedziele handlowe. Przypominamy: w niedzielę 17 czerwca zamknięte będą sklepy wielkopowierzchniowe takie jak Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl i Tesco. Z powodu ustawy o niedzielach bez handlu godziny otwarcia niektórych sklepów w sobotę uległy wydłużeniu.

Kalendarz niedziel handlowych czerwiec 2018 >>>

Sobota i niedziela. Godziny otwarcia sklepów

Auchan - czy będzie otwarty w niedzielę?



W sobotę 16 czerwca 2018 r. wszystkie placówki sieci Auchan będą czynne od godz. 7. Niektóre będą czynne nawet do godz. 22, jeśli tylko znajdują się w galerii handlowej.

Biedronka - godziny otwarcia w weekend



Sklepy z szyldem Biedronki będą otwarte w sobotę 16 czerwca od wczesnych godzin porannych – zwykle jest to godz. 6.30 lub 7. W zależności od placówki zamknięcie nastąpi o godz. 22 lub 23. Godziny otwarcia sklepów w całej Polsce.

Niektóre Biedronki nie są objęte zakazem handlu i będą czynne też w niedzielę 17 czerwca 2018. To np. sklep Biedronka na Dworcu Centralnym w Warszawie, która będzie otwarta w niedzielę od godz. 7.00 aż do 22.00. W Poznaniu z kolei Biedronka przy ul. Dworcowej będzie czynna od 9.00 do 20.00. W Krakowie Biedronka przy Pawiej będzie w niedzielę 17 czerwca otwarta w godz. 6.15-22.00.

Wszystkie Biedronki, które pozostaną otwarte w wolne od handlu niedziele prezentujemy w tabelce:

Niedziele bez handlu 2018. Te Biedronki są otwarte w niedziele Biedronka

Carrefour w niedzielę bez handlu



Sklepy marki Carrefour są czynne w soboty od godz. 7 do 21 lub 22. Ale są wyjątki. Na stronie sieci Carrefour czytamy, że całodobowe placówki mają inne godziny otwarcia w soboty przypadające przed niedzielą bez handlu i w poniedziałki po niedzieli bez handlu. Listę sklepów znajdziecie tu.

Lidl niedziele bez handlu - godziny otwarcia w soboty



W sobotę wszystkie sklepy Lidl są czynne do godz. 22. Godzina otwarcia Lidla jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj jest to godzina 7. Wyszukiwarka sklepów.

Tesco weekend z niedzielą bez handlu



Placówki sieci Tesco są czynne w soboty zazwyczaj od godz. 6 do 23, a te całodobowe działają nawet do północy. Sklepy tej sieci - lista.

Sklepy otwarte w niedzielę

W niedzielę bez handlu mogą być otwarte sklepy prowadzone na zasadzie franczyzy takie jak Żabka, która dodatkowo jest placówką pocztową, więc zakaz handlu w niedzielę jej nie obowiązuje. O ich otwarciu i godzinach działania decyduje jednak właściciel.