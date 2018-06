Trzy martwe foki na plażach w Trójmiasta. Fokarium: Brak śladów celowego działania człowieka

myslacyszaryczlowiek1 23 minuty temu Oceniono 4 razy 0

Trzeba jeszcze sprowadzić niedzwiedzie z Bieszczad i pomalować je na biało, bo foki nie mają wrogów na Bałtyku . Mnozy się toto bez opamiętania i zafocza cały Bałtyk. Ewentualnie jakieś orki albo rekiny, tylko że to może zjeść turystę. Tego już jest 50 tysięcy na Baltyku i zjada codziennie kilka kg ryb, a rodzinę 500 plus nie stać na ryby, bo im foki wyjadają z talerza, tzn z Bałtyka, ale to na to samo wychodzi. A ci naukowcy niech się lepiej zajmą napowietrzaniem martwych stref przydennych, bo taka foka dużo s.r.a. , dużo żre, i przez to glonów nie ma kto zjadać i gniją one na dnie Bałtyku, albo np. przerobem takich fok, tzn ich tłuszczu na ropę naftową. Większy pożytek niż osiedlaniem zwierząt na polskim wybrzeżu, które najwyrażńiej nie mają na to ochoty, bo tu jest najwyrażniej za ciepło.