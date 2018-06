Kolejne martwe foki? "Jedna była owinięta linkami". Stacja na Helu i policja dementują

"Ze smutkiem informuje, że kolejne dwie martwe foki zostały znalezione w Rewie - Zatoka Pucka - jedna była owinięta linkami i dostała prawd. obuchem w głowę" - napisał na Twitterze dziennikarz serwisu Trojmiasto.pl, Maciej Naskręt.

Zdaniem dziennikarzy lokalnej "Gazety Wyborczej", informacja o kolejnych martwych fokach jest nieprawdziwa. "Dementuje i stacja na Helu, i policja" - dowiedzieli się dziennikarze.

Martwe foki nad polskim morzem stają się już, niestety, codziennością. To kolejno - szósta i siódma foka znaleziona w ostatnich dniach nad Bałtykiem.