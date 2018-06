Pogoda we wtorek przyniesie także nieznaczne ochłodzenie w porównaniu do poprzedniego dnia. Temperatura wyniesie maksymalnie ok. 24 st. Celsjusza w Zielonej Górze, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie i Przemyślu. Najchłodniej będzie w Koszalinie (19 st.) i Gdańsku (20 st.).

Pogoda we wtorek. Burze z gradem

W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i lubelskim mogą wystąpić intensywne opady deszczu, w związku z czym IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia. Na trudniejsze warunki pogodowe powinni przygotować się mieszkańcy Śląska i Małopolski. Tam IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami z gradem.