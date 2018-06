Tragedia podczas rodzinnego grilla w Zabrzu. Nie żyje obywatel Niemiec

Do tragedii doszło w jednym z mieszkań w centrum miasta. Młody chłopak spotkał się z ojcem, który na stałe mieszkał w Niemczech, a do Polski przyjechał w odwiedziny do byłej żony.

Jak podaje "Dziennik Zachodni" mężczyzna spotkał się z byłą żoną i jej sąsiadami przy grillu. Z ustaleń wynika, że w pewnym momencie do biesiadujących dołączył także 20-letni syn. Po spotkaniu doszło między 20-latkiem i 47-letnim ojcem do sprzeczki, w trakcie której starszy z mężczyzn został ugodzony nożem. Po całym zdarzeniu syn uciekł z mieszkania.

Na miejsce wezwana została karetka, która przewiozła rannego do szpitala. Niestety, w wyniku ran zadanych nożem mężczyzna zmarł. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali 20-latka i osadzili w policyjnym areszcie. Mężczyzna złożył wyjaśnienia.

Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego więzienia.