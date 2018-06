Kim Dzong Un zwiedza Singapur. Takiego zdjęcia z wodzem chyba się nie spodziewaliście

co.ty.powiesz godzinę temu Oceniono 7 razy 1

Czytając wytwory pracujących dla GW stażystów ciągle miałam wrażenie, że nabór był przeprowadzany wśród świeżych absolwentów gimnazjum. No i moje podejrzenie potwierdza się: tylko dzieciak, dla którego wszystko jest pierwsze, nowe, zaskakujące mógł dać taki tytuł. No bo niby co w tym zdjęciu (zdjęciach) jest takiego dziwnego, zaskakującego, że w żaden sposób nie mogliśmy się go spodziewać.Autor sądzi że Kilm-jak-mu-tam to dzikus, który w życiu nie widział telefonu komórkowego i rozdziawia japę ze zdziwienia, gdy zobaczy samochód. Tymczasem jest on lepiej wykształcony niż niejeden zachodnioeuropejski przywódca, na nowinkach technicznych też się zna nie najgorzej. A że przy okazji jest satrapą? A co ma piernik do wiatraka?

Rada dla dbd: na drugi raz, jak będziesz chciał publicznie wyrazić swoje bezmierne zdziwienie, zapytaj starszych, czy to, co uważasz za niespotykane, rzeczywiście takim jest.