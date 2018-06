"Wymiar sprawiedliwości po was idzie". Prokuratura zajmie się antyszczepionkowcami

Dawid Ciemięga poinformował o tym na swoim Facebooku. Lekarz opublikował zdjęcie zawiadomienia tyskiej prokuratury o wszczęciu dochodzenia. Chodzi o zniesławianie Ciemięgi "za pomocą środków masowego komunikowania się".

Jak wyjaśnia w dalszej części wpisu, chodzi m.in. o znanego "naturoterapeutę", specjalistę od tzw. medycyny niekonwencjonalnej, którego publikacje i wystąpienia są przez środowisko medyczne powszechnie uznawane za niezgodne z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

Zdrowa trawa za 105 zł

Na stronie Ukryte Terapie, którą prowadzi terapeuta, kupić można m.in. pół kilograma "Zdrowej Trawy Jęczmiennej" za 105 zł czy strukturyzator wody pitnej za 2,5 tys. zł. Rzekomy ekspert jest znany również z krytyki stosowania szczepionek, swoimi wątpliwościami na ten temat dzielił się nawet w liście otwartym do ministra zdrowia.

Z teoriami antyszczepionkowymi rozprawia się z kolei właśnie Ciemięga. Pediatra za swoje komentarze dotyczące szczepień był w mediach społecznościowych oskarżany m.in. o przyjmowanie pieniędzy od koncernów farmaceutycznych.

"Wymiar sprawiedliwości już po was idzie"

Według lekarza oczerniał jego, "polskich pediatrów i środowisko lekarskie w Polsce".

Złożyłem bardzo dokładny materiał pokazujący niebezpieczne działania tego człowieka oraz jego notoryczne obrażanie Nas lekarzy, studentów medycyny i całego środowiska

- napisał na Facebooku Dawid Ciemięga.

Sprawę dochodzenia potwierdziliśmy w Prokuraturze Rejonowej w Tychach. Jak podkreśla lekarz, sprawa dotyczy wielu innych hejterów. Niektórych spośród nich pozwał także prywatnie. "Zeznaniami zostało obciążonych bardzo dużo innych osób, hejterów, antyszczepionkowców, aktywistów ruchu antyszczepionkowego" - informuje Ciemięga - "Wymiar sprawiedliwości już po was idzie" - dodaje.

Terapeuta, który według Ciemięgi miał go obrażać, do sprawy odniósł się również na swoim Facebooku. "To się nazywa 'ciemiężenie'" - napisał.

W kolejnym wpisie możemy przeczytać: "Przecież tutaj, publicznie prosiłem, żeby mnie podał (Ciemięga - red.) do sądu o mówienie nieprawdy o szczepionkach! Bardzo mi zależy o tego typu nagłośnienie, a nie jakieś bzdety".