Po wypadku w Tenczynie przez kilka godzin ustalali, gdzie jest dziecko. "To przez RODO"

siwywaldi godzinę temu Oceniono 12 razy 10

Najgorzej jak przepis o ODO trafi do betonowego łba, który na dodatek uważa "że jest ważny" wiec jak zechce to powie, a jak nie, to nie, choć w tym przypadku rodzice powinni dostać kontakt do kogoś kto koordynuje akcję (z reguły jest to PSP), a nie wydzwaniać Bóg wie gdzie i do kogo.



A swoją drogą, to dziewczynka też popisała się "bystrością", wyłączając telefon jeszcze przed powiadomieniem rodziców, że znajduje się tu i tu oraz że nie odniosła większych obrażeń.