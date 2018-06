TVP Info zrobiło z siebie lidera oglądalności. W ten pasek nie uwierzył nawet Samuel Pereira

TVP pochwaliła się wynikami oglądalności TVP Info.

A teraz podziękowania dla państwa, wszystkich widzów Telewizji Polskiej, i gratulacje dla całego zespołu TVP Info. W maju kanał informacyjny Telewizji Polskiej zanotował wysoki, prawie 8-procentowy wzrost oglądalności

- powiedział podczas sobotniego wydania „Wiadomości” Michał Adamczyk.

TVP Info o wynikach oglądalności

W materiale "Wiadomości" zaprezentowano dane pochodzące z badania Nielsen Audience Measurement z których wynika, że TVP Info w maju br. miało 3,64 proc. udziału w rynku oglądalności. Główny rywal Telewizji Publicznej, TVN24 - 4,55 proc. W materiale podkreślono, że pierwsza stacja w skali roku osiągnęła wzrost o 7,7 proc., zaś druga – 2,4 proc.

Zaprezentowano też dane dotyczące grupy komercyjnej, czyli widzów w wieku 16-49 lat. TVP Info w tej grupie miało 1,32 proc. udziału, TVN24 – 2,53 proc. W tym przypadku również podano, ile kanały zyskały w skali roku. TVP Info – 17,86 proc., TVN24 – 2,02 proc.

Materiałowi w „Wiadomościach” towarzyszył pasek „Duży wzrost oglądalności TVP Info”.

Dzień później, w niedzielę, redakcja TVP Info sama postanowiła pochwalić się wynikiem. Jak podają Wirtualnemedia.pl, napis był jednak bardziej optymistyczny i brzmiał „TVP Info liderem oglądalności”, mimo iż z badań wynika, że liderem wciąż jest TVN24.

Komentarze do paska TVP Info

Dziennikarze i politycy opozycji wyśmiali ten komunikat TVP Info na Twitterze.

Takie rzeczy tylko w #TVPiS

- napisał Arkadiusz Myrcha z PO.

Nie do wiary

- skomentował Robert Jastrzębski, wydawca „Faktów” TVN. Napisał, że pasek pojawił się o godzinie 17:56 w niedzielę i dodał, że „nie uwierzyłby, gdyby na własne oczy nie widział”.

Co na to szef TVP Info? Nie uwierzył w treść komunikatu i w odpowiedzi do posła Myrchy stwierdził, że „to raczej fejk”.

Dziękuję bardzo, rzeczywiście weekend był udany. A Pański? Co do paska - to raczej fejk, jakich ostatnio u Was wiele. Pozdrawiam.

- napisał Samuel Pereira.