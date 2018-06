Robert Brylewski zaatakowany przez pomyłkę? Napastnik myślał, że w mieszkaniu jest jego matka

tom_aszek 18 minut temu Oceniono 1 raz 1

"Robert Brylewski mógł zostać pobity w wyniku nieporozumienia (...) Tomasz J. próbował dostać się do mieszkania, które wcześniej należało do niego i jego rodziny, a które wtedy wynajmował już z bliskimi Robert Brylewski. Napastnikowi wydawało się, że w środku znajduje się jego matka, potrzebująca pomocy."



Oczywiście, nieporozumienie... Jak bandyta przyłoży ci nóż do gardła i ukradnie portfel, to też jest nieporozumienie, bo on myśli, że twój portfel jest jego portfelem?



Nawet jeśli nie było to zabójstwo z premedytacją, to pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W innych miejscach pisali, że sprawca właśnie wyszedł z więzienia i nie wiedział, że jego matka sprzedała mieszkanie więc od jakiegoś czasu już tam nie mieszka. I co, takie 'nieporozumienie' to jest powód do zakatowania człowieka?