Całonocna akcja antyterrorystów w Radwanicach. Mężczyzna wszedł na dach i groził bronią

no dobra... Ale na podstawie czego zakłóciliście jego spokój? Na podstawie czego policja się go czepiała? Czy jak na bramie swojego domu napiszę; "katabasy wszelkiej maści wy3,14dalać" to też przyślecie do mnie antyterrorystów bo zdaniem rządzących taka postawa jest nienormalna? A w moim przekonaniu to wy jesteście nienormalni skoro klękacie przed jakimiś pedałami w sukienkach i to was należy izolować...



Rządzącym coś się mocno pod deklami popieprzyło... Wczoraj w nocy przy barze w jednej z knajp na Mazowieckiej poznałem faceta, który właśnie oblewał swoje wyjście z pierdla... Siedział trzy miesiące za to, że nie zapłacił mandatu w wysokości 280 złotych za jazdę bez biletu... Z tego co wiem to utrzymanie jednego więzinia kosztuje nas - podatników 1700 złotych miesięcznie więc utrzymanie tego typa kosztowało nas 5400 złotych więc kto tak naprawdę dostał karę? On czy ku... my? To ja po to płacę podatki byście je potem marnowali w tak bezsensowny sposób?



Panie ministrze Jaki? Pan podobno kandydujesz w Warszawie bo chcesz mi pan zrobić dobrze, tak? Ten koleś którego zamknęliście (ty i Ziobro) do pierdla za niezapłacenie mandatu udowodnił mi, że wy jesteście zwykłymi idiotami albo (co gorsze) cichymi współpracownikami firm windykacyjnych typu Getback, mających zastraszyć publikę bo tylko tak racjonalnie da się wytłumaczyć takie nonsensowne ekonomicznie działanie... Masz pan już pozamiatane i sam pan sobie to zrobiłeś własnym działaniem...