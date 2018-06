Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Marsz wsparły placówki dyplomatyczne i korporacje

maras63 przed chwilą 0

Przebieg tej Parady jest najlepszym dowodem, że Polska jest normalnym krajem i normalną demokracją. De facto więc nie jest potrzebna :-) ale jeśli kogoś kręci oznajmianie światu co robi w łóżku to jego wola, niech chodzi. Co dziwi to to, że w odwrotną stronę krzyżyk na piersi stewardesy przeszkadza i to zwolennikom wolności. Ot, moralność Kalego. :-)