Gdy zaginęła w 1997 miała 10 lat. Policja wciąż szuka Andżeliki. Tak może wyglądać dzisiaj

co.ty.powiesz pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

A jaki to ma sens? Jeżeli żyje, jest osobą dorosłą i gdyby chciała odszukać swoją rodzinę (10 lat, to wiek, w którym nie da się wmówić, że nowa mamusia jest tą starą), to by już takie starania podjęła. Albo więc nie chce - z dowolnego powodu, albo nie żyje. A jeśli to ostatnie, to zdjęcie osoby 20 lat starszej nikomu nie przywróci pamięci. Swoją drogą, nie za bardzo też wierzę, że po 20 latach ktoś zobaczywszy zdjęcie niczym się nie wyróżniającej dziewczynki, nagle sobie przypomni, że widział ją 13 marca 1997 o 19:55 przed sklepem z butami w Suwałkach...