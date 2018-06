51-latek przeleciał nad terminalem im. Lecha Kaczyńskiego. Grożą mu surowe konsekwencje

laik404 pół godziny temu Oceniono 27 razy 17

Hola, hola, a czy zamknięto już przestrzeń powietrzną nad pewną willą na Żoliborzu?



Mieszka tam pewna kulawa niedojda, co to się boi wszystkiego i na wszystkich mści.



Jojo, ty uważaj, bo jak tam ktoś puści klocka z paralotni na chałupę wodzunia, to się zakolegujesz z Piętą...