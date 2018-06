Ppłk Izabela Wlizło pierwszą kobietą dowodzącą batalionem. Wzruszenie i ważne zapewnienie

Szymon Czyżewski 22 minuty temu Oceniono 11 razy 3

"skąd wiadomo, że to kobieta", "hormony dadzą znać" pewnie Skłodowska takich merytorycznych uwag słuchała od grona uczonych krakowskich. Za to na lewackiej Sorbonie objęła profesurę i prowadziła badania mimo, że była kobietą.

Dzięki temu nagroda Nobla dla ojczyzny nie przypadła nigdy z chemii, fizyki czy innej nauki ścisłej.

Za to udało się utrzymać tradycyjny model rodziny i służebną rolę niewiasty.

Jak która pomyśli, że jej miejsce nie jest tylko przy garach to grono nadwiślańskich gentlemanów przypomina o hormonach i/lub podważa kobiecość.