Tenczyn. Po wypadku na zakopiance ranni nadal w szpitalach. Będzie posiedzenie zespołu kryzysowego

Jestem kierowcą i na umowę o pracę w przypadku mojej choroby nie miał bym szans na zdolność do pracy czyli zgodę lekarza medycyny pracy, do wykonywania tej pracy ale pracodawca przyjął mnie na umowę śmieciową w przypadku której badania wstępne i okresowe nie są potrzebne. Ja wiem że tak nie powinno być ale realia są takie że tylko dzięki umowom śmieciowym w takich agencjach pracy tymczasowej niepełnosprawność nie jest przeszkodą w podjęciu każdej pracy nawet tej w której powinno być wymagane zdrowie i brak przeciwwskazań. Oczywiście że można dać lekarzowi w łapę ale skutki są takie że być może potem co dwa lata musiał bym mu dawać kasę. Z drugiej strony wiele ludzi pracuje po dopalaczach i innych narkotykach, na różnych odpowiedzialnych stanowiskach pracy i nikt nie robi im z tego powodu problemów a ja muszę pracować by mieć na opłaty, wyżywić rodzinę i w obliczu bezradności prawa naszego Państwa nie mam innego wyjścia. Pracodawcy szukają pracowników niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON ze stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym ale w przypadku niepełnosprawności w stopniu lekkim na przykład 04-O gdzie niema dotacji do stanowiska pracy to ja nie mam szans na znalezienie pracy bo jako pełnosprawny, pracodawca mnie nie przyjmie bo szuka tanich i zdrowych pracowników a jako niepełnosprawny też mnie nie przyjmie bo nie dostanie dofinansowania na moje stanowisko pracy. Byłem na komisji w ZUS-ie i w orzeczeniu napisali mi że jestem w pełni zdrowy i mogę pracować. Pokazałem to orzeczenie okuliście u którego się leczę i stwierdził że jeśli tak napisali to pewnie nie są to lekarze i na pewno nie znają się na chorobach ale pracując na stanowisku pracy której nie powinienem wykonywać to lepiej mam mieć to pismo zaświadczające że jestem zdrowy przy sobie. Zgodnie z polskim prawem tacy niepełnosprawni na granicy i bez dofinansowania niestety nie znajdują pracy lub muszą działać na granicy prawa i przeważnie kończy się to łapówką dla lekarza medycyny pracy z pominięciem takich badań.