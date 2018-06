Groźna "niespodzianka" w Puławach. Wkroczyli saperzy, a tam korpusy bomb, trotyl i dynamit

jozbieszczad przed chwilą 0

Tak przez przypadek zauważyłem ,że w "artykule" nie wspomniani ani raz ,że to Niemieckie bomby i materiały wybuchowe .

Pfi

Co wam czerskisci ,do dynki uderzyło?

Przeca należy pamiętać .

Dla niektórych to jest podstawa.

Pomyślcie ,gdyby pewnej nacji zapomnieć :)