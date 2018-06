Niedziele handlowe 2018. Czy 10 czerwca jest niedziela handlowa?

co.ty.powiesz pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Ten 'UZ' jest niemożliwy: o 7:23 opublikował artykulik, który skomentowałam tak:



Dziwne, Agora kiepsko przędzie, a utrzymuje kogoś (UZ), którego jedynym zadaniem jest cotygodniowe wklejanie wiadomości, że w niedzielę sklepy będą otwarte/zamknięte. Nie najlepsze zdanie o Polakach mają właściciele GW, skoro sądzą, że nie potrafią oni zrozumieć i zapamiętać tak prostej zasady jak ta, dotycząca otwierania sklepów w niedzielę...



Zupełnie tym niezrażony (no bo oczywiście nie czyta tego, co się pojawia na tym portalu, pewnie swoich "dzieł" również), po dziewięciu godzinach pisze jeszcze raz to samo. To prawda, że nie jest to to samo co do litery, ale co do treści - tak. Czy w ten sposób chce wyrobić normę wierszówki?