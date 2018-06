Rumia. Odwodniony 2-latek zamknięty w rozgrzanym aucie. Interweniowała policja

gsele 26 minut temu Oceniono 1 raz 1

Może autor artykułu TS przeczytałby najpierw źródło ze zrozumieniem nadmorski24.pl. Policjant wybił szybę od strony pasażera. Są nawet zdjęcia (dla opornych)!

Najprawdopodobniej rodzic dziecka zaparkował samochód i przesiadł się do kolejki SKM by dojechać do pracy. Zapomniał, że ma pasażera.