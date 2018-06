Ministerstwo Środowiska po serii pożarów grozi kontrolami. Mogą posypać się ogromne kary

almagus pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Budzi się Misiek na posadzie.



Ludzi przybyło na tyle, że konieczni są debile.



Utylizację wysoko ceni.

Partia czyni specjalistę.

We wsi już zaśmieceni.

Parafia daje im listę.



Bo Bóg i władza to jedno.

Kto Boga namiestnikiem?

Religia rzeczy sedno.

Natura przeciwnikiem.



Wynaturzenie dał Bóg.

Czynić Ziemię poddaną.

Wenus i Marsa też mógł.

Lecz nie oddał kapłanom.



Bo z Ewy i Adama.

Szukamy koprolitów.

Relikwia od kapłana.

Obsrywa przeciwników.



Sprzyja przeto śmietniskom.

Pieniądz nie śmierdzi smogiem.

Śmieć szkodzi ateistom.

A ochroniarze wrogiem!



Partia dała posady.

Pieniądze na śmietniki!

Co wy nie dacie rady?

Najlepszy śmietnik dziki!



2018-06-08 almagus

almagus.blox.pl/html



wiadomosci/7,114883,23510336,beczki-z-chemikaliami-znalezione-w-dabrowie-pod-opolem-niebezpieczna.html

wiadomosci/7,114883,23499516,kolejny-raz-plonie-wysypisko-w-zgierzu-strazacy-dopiero-skonczyli.html