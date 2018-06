Parada Równości zyskała w tym roku poparcie aż 52 ambasadorów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych w naszym kraju. Z okazji tego wydarzenia podpisali oni list otwarty.

Parada Równości. Dla tolerancji i akceptacji

List z okazji Parady Równości ma pokazać poparcie dla starań lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych w walce o równość. W treści listu znalazło się przypomnienie o tym, że prawa człowieka są uniwersalne. Sygnatariusze zachęcają do kooperacji, niedyskryminacji, tolerancji i akceptacji. Ponadto wyrażają swoje uznanie dla tych, którzy walczą o przestrzeganie praw osób LGBTI i dla wszystkich zapobiegających dyskryminacji, szczególnie tej na tle płci czy orientacji seksualnej. List został złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Ambasadę Irlandii, Ambasadę Austrii i Ambasadę Wielkiej Brytanii. W sobotę odczyta go ambasador Irlandii, Gerard Keown.

Utrudniony ruch w Warszawie

Parada Równości to niejedyne duże wydarzenie, które odbędzie się w ten weekend w Warszawie. Sama Parada Równości spowoduje utrudnienia ruchu w Warszawie w tym zmianę tras autobusowych i tramwajowych. W niedzielę planowana jest impreza triathlonowa Enea IRONMAN 5150. Od 8.30 do 13 wyłączone z ruchu zostaną niektóre ulice w Warszawie. W sobotę i niedzielę odbędzie się ponadto impreza „Witaj Lato w Bielanach”, podczas której organizowana będzie Wielka Parada Mieszkańców. W południe w sobotę odbędzie się parada rowerowa, a w weekendową noc przez niektóre dzielnice Warszawy przejadą uczestnicy NightSkating Warszawa.