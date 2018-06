Niedziele handlowe 2018. Czy w najbliższy weekend możemy kupować bez przeszkód?

Niedziele handlowe czerwiec 2018. W najbliższą niedzielę możemy kupować, gdzie chcemy

Dzień 24 czerwca to już ostatnia niedziela miesiąca, co oznacza, że będzie to niedziela handlowa. Według ustawy o zakazie handlu w niedzielę, w każdym miesiącu 2018 roku wypadają dwie niedziele handlowe – są to zawsze pierwsza oraz ostatnia niedziela w miesiącu. Dwie lub trzy pozostałe to dni, w których musimy obejść się bez zakupów.

Niedziele handlowe czerwiec 2018. W które niedziele sklepy będą zamknięte? [KALENDARZ]

Niedziele handlowe czerwiec 2018. 17 czerwca nie zrobimy zakupów Fot. Michał Grocholski / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe i bez handlu. Których branż nie dotyczy zakaz handlu?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę wyróżnia 32 przypadki, w których można handlować nawet w ostatni dzień tygodnia. Dotyczy to przede wszystkim takich punktów handlowych jak apteki, cukiernie, piekarnie, sklepy z pamiątkami, restauracje, lodziarnie, sklepy z dewocjonaliami, kwiaciarnie, hotele czy sklepy przy dworcach. Zakaz handlu nie obejmuje także sklepów internetowych. Specjaliści rynku e-commerce przewidują, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę nie tylko wzmocni pozycję sklepów internetowych na polskim rynku, ale także zmieni nawyki zakupowe Polaków.

Podział na niedziele handlowe i te bez handlu stał się faktem. Sprawdź, w które dni nie zrobisz zakupów [KALENDARZ]





Niedziele handlowe 2018. Niektórzy przedsiębiorcy znaleźli sposób, żeby obejść przepisy Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Długa lista wyjątków od reguły zakazu handlu w niedzielę inspiruje niektórych przedsiębiorców do tego, żeby znaleźć sposób na obejście przepisów. Przykładem takiej firmy jest Żabka, popularna sieć sklepów wielobranżowych, które od niedawna są także... punktami pocztowymi!

