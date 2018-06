Niedziele handlowe 2018. Czy w niedzielę 24 czerwca sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe czerwiec 2018. 24 czerwca to gratka dla miłośników weekendowych zakupów

Niektórzy z nas pracują do późna i nie mogą robić zakupów w tygodniu, inni po prostu lubią zakupowe szaleństwa w niedzielę. Obie te grupy spotkają się w zbliżającą się niedzielę w galeriach handlowych i hipermarketach. 24 czerwca to ostatnia niedziela miesiąca, a więc także niedziela handlowa. Jak ustalili twórcy ustawy o zakazie handlu w niedzielę to właśnie pierwsze i ostatnie niedziele miesiąca w 2018 roku będą tymi dniami, kiedy handel nie będzie ograniczony.

Niedziele handlowe czerwiec 2018. Czy w najbliższą niedziele zrobimy zakupy? Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe 2018. W jakich sklepach można kupować pomimo zakazu?

W tym tygodniu nie musimy się nad tym zastanawiać, jednak warto pamiętać o tym, że zakaz handlu w niedzielę nie obejmuje wszystkich sklepów. Ustawa ograniczająca sprzedaż w ostatnie dni tygodnia wyszczególnia 32 wyjątki od ogólnopolskiej reguły. Co to oznacza w praktyce? Nawet w niedzielę bez handlu możemy coś kupić w takich placówkach jak:

apteki,

kliniki dla zwierząt,

piekarnie,

cukiernie,

kwiaciarnie,

sklepy z pamiątkami,

sklepy z dewocjonaliami,

kina,

kawiarnie,

instytucje kultury oraz związane z turystyką,

sklepy na dworcach,

stacje benzynowe,

placówki pocztowe.

Niedziele handlowe 2018. Wielu przedsiębiorców szuka sposobu, żeby obejść przepisy dotyczące ograniczenia sprzedaży Fot. Lukasz Antczak / Agencja Gazeta

Tak długa lista wyjątków dla wielu przedsiębiorców jest zachętą do tego, aby szukać sposobów na obejście przepisów, które ograniczają możliwość sprzedaży. Przykładem takiej firmy jest Żabka – popularna sieć sklepów wielobranżowych, z których wiele pełni teraz funkcję punktu pocztowego.

Niedziela handlowa to dla Żabki każda niedziela. Sieć popularnych sklepów wielobranżowych to teraz placówki handlowe