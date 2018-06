Wojsko zbiera dane o osobach innej narodowości. Po co? Zapytaliśmy w Sztabie Generalnym

eryk2 pół godziny temu Oceniono 11 razy 5

Jedno proste pytanie: SKĄD wiadomo, jakiej narodowości są OBYWATELE POLSCY? Takiej rubryki nie ma w żadnym oficjalnym kwestionariuszu ani dokumencie (typu dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy). Aby to ustalić, należy:

- sprawdzić, jakiej odpowiedzi na pytanie o narodowość udzieliła dana osoba w ramach spisu powszechnego

Albo

- przeprowadzić wywiad wśród sąsiadów

Albo

- sprawdzić listy członkowskie stowarzyszeń mniejszości narodowych

Albo

- zapytać daną osobę.

Zaznaczam, że pierwszy sposób jest nielegalny (niezgodny z prawem), drugi i trzeci też ociera się o bezprawie, przy czym nie gwarantuje sukcesu (sąsiedzi mogą nie wiedzieć, że ktoś uważa się np. za Jaćwinga oraz niewszyscy obywatele polscy niepolskiej narodowości należą do stowarzyszeń mniejszościowych). W przypadku pytania osoby zainteresowanej można nie dostać żadnej odpowiedzi, nie mówiąc już o tym, że pytanie 35 mln. jest awykonalne (i kto za to by zapłacił?!). Generalnie sprawa nadaje się do skargi przed trybunałem międzynarodowym.