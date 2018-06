Postawią najwyższy w Polsce krzyż. Będzie prawie trzy razy wyższy od Jezusa ze Świebodzina

Budowa krzyża zostanie sfinansowana z datków darczyńców. Tych parafia szukać będzie w całej Polsce, a nawet poza granicami kraju. Jak dowiedzieli się dziennikarze "Gazety Wyborczej", pomysłodawcy chcą zainteresować zbiórką Polonię w Stanach Zjednoczonych.

- To nie ma być krzyż z gminy Błaszki, tylko najwyższy krzyż w Polsce. Z tego co wiem, na świecie są wyższe, ale w skali kraju to będzie ewenement - powiedział "Wyborczej" burmistrz Karol Rajewski. I dodał: Kiedy zadzwonił do mnie proboszcz i opowiedział o stumetrowym krzyżu, zaniemówiłem.

