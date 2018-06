Awionetka awaryjnie lądowała na trasie A4 na wysokości Rzeszowa. Są utrudnienia

wylye pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

To dobrze, że pilot i nikt inny nie ucierpieli. Komentarz jes-ter`a świetny. Korki - korkami, to "normalna" cena jaką płacimy za udział w cywilizacji. Jednak już dziś "bardzo szybko" okazało się, że infrastruktura MOP-ów i innych miejsc parkingowych jest totalnie zbyt "ciasna" Jestem kierowcą dużej ciężarówki, muszę przestrzegać wielu restrykcji AETR - czasów pracy i odpoczynków. Mój dzień pracy kończy się zawsze tak samo - wielkim stresem w gonitwie i poszukiwaniu miejsca do zaparkowania "na noc" Obecnie zaczynam "poszukiwania" już godzinę przed czasowym "death line" i absolutnie nie gwarantuje to znalezienia miejsca. Po godzinie 19stej parkingi są już tak zabite, że często nawet tylko przejazd przez nie staje się b trudny. Stajemy w improwizowanych miejscach składając lusterka, tak by inny "poszukujący" mógł przejechać dalej nie urywając nam luster. Potem przychodzi "czas odpoczynku" stojąc jednym kołem na trawniku czy krawężniku - nigdy nie wiesz, czy rano nie zapuka do drzwi policja czy I.T.D, straż miejska czy inna służba. Można oczywiście zgodnie z przepisem, spróbować pojechać na inny parking, przekraczając taryfikowany mandatem (bardzo wysokim) za każdą minutę czas jazdy/pracy, wykonując wydruk z "tacho" i opisując jako przyczynę, "brak miejsca parkingowego" Jednak takie "wytłumaczenie" b rzadko jest akceptowane, słyszymy jak "mantrę" mądrości kontrolujących - którzy mają na to wyuczoną jak w "Misiu" odpowiedź - "Bo Pan jedzie na stoper"

- To jak jechać? czy szukać parkingu już 2 lub 3 godziny przed końcem pracy? Wiem, że nasza obecność na drogach jest b uciążliwa dla innych użytkowników. Nie będę powtarzał innej "mantry" o potrzebie naszych przewozów - bo to banał. Chcę po prostu przeprosić wszystkich, którzy nieraz przeklinają nas "TIRowców" Nie wszyscy jesteśmy... burakami i chamami, nie wszyscy wyprzedzamy "na tempomacie" z 1km/h różnicy. Przepraszam, za uciążliwości i za kolegów buraków...