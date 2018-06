Niedziele handlowe 2018. 10 czerwca - czy jutro są otwarte sklepy?

Niedziele handlowe czerwiec 2018. Jutro sklepy będą zamknięte

Niedziele handlowe w 2018 roku wypadają dwa razy w miesiącu. Jak określa ustawa o zakazie handlu w niedzielę są to pierwsze i ostatnie niedziele każdego miesiąca. 10 czerwca to już druga niedziela w tym miesiącu, co oznacza, że jutro sklepy będą zamknięte. Jeżeli chcemy zrobić większe zakupy przed poniedziałkiem, należy to zrobić dzisiaj.

Niedziele bez handlu nie obowiązują wszystkich. Niektóre sklepy mogą być otwarte.

Ustawa o zakazie handlu w ostatni dzień tygodnia wyszczególnia aż 32 wyjątki. Zgodnie z prawem handlować w każdą niedzielę mogą m.in. apteki, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, restauracje, kwiaciarnie, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, a także punkty pocztowe i stacje benzynowe.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. W kolejnych latach zakaz handlu w niedzielę się zaostrzy

Jak mówią przepisy, zakaz handlu w niedzielę będzie wprowadzany stopniowo - z roku na rok. I tak:

W 2018 roku w każdym miesiącu wypadają dwie niedziele handlowe (są to pierwsze i ostatnie niedziele każdego miesiąca).

W 2019 roku będzie już tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu.

W 2020 roku tylko siedem niedziel handlowych w roku! Będą to m.in. dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem oraz jedna przed Wielkanocą.

